Crisi umanitaria in Sudan – Appello alle donazioni

Una crisi regionale

Il conflitto che imperversa in Sudan ha ripercussioni devastanti sulla regione. Il massiccio afflusso di rifugiati verso i paesi limitrofi, già di per sé fragili, inasprisce ulteriormente i problemi alimentari, climatici e di sicurezza nella regione, rendendo l’aiuto umanitario ancora più cruciale. Dall’inizio della crisi, la Catena della Solidarietà mette in atto progetti umanitari in Sudan, ma anche in Sud Sudan. Il dramma che si consuma nella regione può essere evitato, ma per questo urge una mobilitazione per poter rispondere prontamente alla crisi.