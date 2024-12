INSIEME CONTRO I MALTRATTAMENTI INFANTILI IN SVIZZERA E NEL MONDO

Come aiutano i nostri progetti

A soli 19 anni, Kiru prende una decisione difficile e se ne va di casa a causa del padre violento. Viene aiutata dalla Casa protetta per ragazze di Zurigo.

La Casa protetta per ragazze di Zurigo è un centro di crisi per giovani donne di età compresa tra i 14 e i 20 anni, vittime di violenza psicologica, fisica e sessuale. Presso la Casa protetta per ragazze, Kiru trova rifugio, protezione, sostegno nella pianificazione dei suoi prossimi passi e aiuto nelle questioni ufficiali. Inizia una terapia, riesce a svilupparsi personalmente e a trarre nuova forza per se stessa. “Mi sono data forza, ho messo radici, dice Kiru.

Per lei, la decisione di andare nella Casa protetta per ragazze è stata un passo importante nel suo sviluppo come donna indipendente. Oggi vive in una comunità di alloggio assistito e il prossimo autunno inizierà a studiare economia aziendale. Nel frattempo, ha ripreso il contatto con i suoi genitori.